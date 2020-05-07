Тутберидзе прервала молчание после ухода Трусовой к Плющенко

Ее команда ведет честную игру

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала уход ее воспитанницы Александры Трусовой в команду Евгения Плющенко.

"Привыкнуть к уходам спортсменов невозможно <…> Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать, и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения - это решение каждого", - написала Тутберидзе в Instagram.

Тренер отметила, что ее команда отличается от всех остальных тем, что сама создает и воспитывает спортсменов и не занимается переманиванием остальных.

"Работая вместе, мы отдаем часть нашей жизни, часть себя", - подчеркнула Тутберидзе.

Накануне стало известно, что 15-летняя фигуристка Александра Трусова подала заявление об уходе от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой занималась с 2016 года. Спортсменка была недовольна своим положением в группе и отсутствием должного внимания.

Фигуристка перешла в команду двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Он сообщил, что уже начался процесс оформления документов.

Ранее от Тутберидзе ушли фигуристки Юлия Липницкая и Евгения Медведева, а чуть позже заявила о завершении спортивной карьеры Алина Загитова.

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