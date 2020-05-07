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Елизавета II запретила Кейт Миддлтон рожать

14:48
  • четверг
  • 07 мая 2020

Запрет связан с бегством Меган Маркл

Слухи о четвертой беременности Кейт Миддлтон появляются с завидной регулярностью. Так же часто в соцсетях и СМИ всплывают слухи о том, почему герцоги Кембриджские не решаются на нового ребенка. Сейчас в Британии популярна новая версия: якобы во всем виновата Меган Маркл. 
Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон

Когда Меган Маркл и принц Гарри покинули Великобританию, часть их обязанностей легла на плечи Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Ожидается, что после окончания эпидемии коронавируса супругам придется работать и за себя, и за сбежавших в США Сассексов. 

В сложившейся ситуации, как пишет eg.ru, королева Елизавета II запретила Миддлтон рожать четвертого ребенка. По мнению Ее Величества, Кейт просто не справится со всеми делами сразу. Едва ли ей под силу воспитывать четверых детей и при этом исполнять обязанности члена королевской семьи. Как пишет издание, герцогиня Кембриджская согласилась с требованием королевы, хотя и мечтает о пополнении в семье. 

Напомним, 31 марта принц Гарри и Меган Меган потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Сейчас супруги живут в США вместе с сыном Арчи. 

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