Путин призвал не "давить" бизнес избыточными санитарными требованиями

Профилактические меры нужно пересмотреть, но без ущерба для предпринимателей

Президент России Владимир Путин в четверг проводит совещание по вопросам развития транспортной сферы.

Обращаясь к участникам со вступительным словом, глава государства призвал после спада эпидемии коронавируса пересмотреть санитарные нормы и профилактические меры во всех отраслях (прежде всего на транспорте). При этом Путин оговорился, что "давить" бизнес новыми требованиями или проверками не нужно.

"Обращаю внимание коллег из федеральных ведомств. Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями. Важно, чтобы они были соразмерны рискам и, главное, реально служили защите здоровья и безопасности граждан. Это всегда должно быть у нас на первом плане", - отметил президент.

Говоря о транспортных компаниях в регионах, прежде всего, об автобусных и речных перевозках, пригородном железнодорожном сообщении, Путин попросил глав регионов предусмотреть механизмы для поддержки таких предприятий.

"Особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, прежде всего, в данном случае, речному. Его работа продолжается всего полгода – с мая по октябрь, и, очевидно, если сейчас навигация будет затруднена, а флот не получит загрузки, потребуется дополнительная помощь компаниям и их коллективам", - заявил глава государства.

Путин назвал сокращение туристических потоков общей проблемой для всего пассажирского транспорта. "Сегодня международный туризм фактически остановлен. Чтобы он вернулся на прежний уровень, потребуется время", - указал президент.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"