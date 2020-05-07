ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав предупредил о пике эпидемии в России

15:26
  • четверг
  • 07 мая 2020

Он наступит в ближайшие недели

Пик заболеваемости коронавирусом наступит сначала в Москве, а затем уже и в регионах России. Ожидать его можно в ближайшие неделю-две, предупредили в Минздраве.
Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин

"Если мы обратимся к тем моделям развития эпидемии, которые были сделаны ранее, то нам следует ожидать пика где-то в ближайшую неделю-две. После этого, скорее всего, наступит плато, стабилизация заболеваемости, после чего будет постепенное снижение",- прогнозирует замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Выступая в эфире канала "Россия 24", Чуланов напомнил, что динамика развития эпидемии в Москве и регионах различается. Этим и объясняется более раннее достижение пика заболеваемости в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.