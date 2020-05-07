Минздрав предупредил о пике эпидемии в России

Он наступит в ближайшие недели

Пик заболеваемости коронавирусом наступит сначала в Москве, а затем уже и в регионах России. Ожидать его можно в ближайшие неделю-две, предупредили в Минздраве.

"Если мы обратимся к тем моделям развития эпидемии, которые были сделаны ранее, то нам следует ожидать пика где-то в ближайшую неделю-две. После этого, скорее всего, наступит плато, стабилизация заболеваемости, после чего будет постепенное снижение",- прогнозирует замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов.

Выступая в эфире канала "Россия 24", Чуланов напомнил, что динамика развития эпидемии в Москве и регионах различается. Этим и объясняется более раннее достижение пика заболеваемости в столице.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"