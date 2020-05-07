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Козловский пожаловался на нехватку времени после рождения дочери

15:43
  • четверг
  • 07 мая 2020

Актер с опозданием ответил на шквал поздравлений

Актеры Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в марте. Дочку они назвали двойным именем - Одой Валентиной. Козловский дал понять, что хлопоты по уходу за ребенком занимают почти все его время.  
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7 мая у актера дошли руки до того, чтобы поблагодарить друзей и поклонников за многочисленные поздравления с днем рождения. 

"Я, как всегда, с опозданием, но на это были серьезные причины (если хочешь рассмешить ребенка, расскажи ему о своих планах)", - написал Данила Козловский в Instagram. 

Он сказал, что добрые слова глубоко тронули его и попали в самое сердце, передают "Дни.ру"

3 мая Козловский отметил 35-летие. Актер опубликовал трогательное фото, где он стоит на берегу и держит на руках Оду Валентину. "Заканчиваем разминаться, начинаем жить!" - написал он. 

- Спасибо, что Вы есть! Здоровья Вам и всей Вашей семье! - пишут Козловскому в соцсети. 

- Ну какой же ты классный. 

- Талантище!

- Ты заслужил такую прекрасную семью.

- Ты лучший. 

Напомним, Ольга Зуева родила дочку в американской клинике. Возлюбленные сейчас находятся в США. 

Зуева и Козловский начали встречаться в 2015 году. Как пишут СМИ, ради возлюбленного Зуева вернулась в Россию из США, где она училась и работала. Сначала они жили в Петербурге, потом перебрались в Москву. Если верить слухам, звезды состоят в гражданском браке.

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