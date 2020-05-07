Назван размер штрафа за нахождение без маски на рабочем месте

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

На столичных предприятиях, работа которых разрешена, необходимо обеспечить масочный режим. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

По его словам, штраф за нарушение составит четыре тысячи рублей. "Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", - приводит слова Данчикова ТАСС.

Ранее власти Москвы сообщили о введении режима обязательного ношения масок в транспорте и общественных местах. Штрафовать за ее отсутствие начнут со вторника, 12 мая. Как стало известно, за появление без маски в общественном месте штраф составит пять тысяч рублей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий столицы.

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