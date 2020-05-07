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Назван размер штрафа за нахождение без маски на рабочем месте

15:34
  • четверг
  • 07 мая 2020

С 12 мая в Москве откроются промышленные и строительные предприятия

На столичных предприятиях, работа которых разрешена, необходимо обеспечить масочный режим. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

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По его словам, штраф за нарушение составит четыре тысячи рублей. "Сотрудники Роспотребнадзора могут прийти на такие предприятия, проверить, соблюдается ли масочный режим", - приводит слова Данчикова ТАСС.

Ранее власти Москвы сообщили о введении режима обязательного ношения масок в транспорте и общественных местах. Штрафовать за ее отсутствие начнут со вторника, 12 мая. Как стало известно, за появление без маски в общественном месте штраф составит пять тысяч рублей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял решение возобновить с 12 мая работу всех промышленных и строительных предприятий столицы.

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