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В такси Москвы не пустят без маски

15:51
  • четверг
  • 07 мая 2020

Ее должны надевать и водитель, и пассажир

Водители и пассажиры такси в Москве обязаны будут носить маски, начиная с 12 мая.

Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков, передает ТАСС.

"Любой общественный транспорт подпадает под действие масочного режима, в том числе такси. Конечно, и водители такси будут обязаны носить маски, не только пассажиры", - подчеркнул он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел "масочный режим" в общественных местах и транспорте. Штрафовать за отсутствие маски начнут с 12 мая.

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