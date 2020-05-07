Индекс самоизоляции в Москве снизился

Почти половина москвичей – на улицах

Режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса в столице, в последние два дня соблюдают только половина жителей Москвы. Статистика, на основании которой "Яндекс" рассчитывает специальный индекс, опубликована в сети.

Людей на улицах столицы 7 мая много. Индекс самоизоляции в Москве на 15:00 составляет 2,6. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5. Такое же значение индекса было и днем ранее.

Ограничения в столице, введенные из-за эпидемии коронавируса, устанавливают запрет на деятельность большинства организаций. Они продлены до 11 мая включительно.

Немногим лучше дисциплина у жителей Подмосковья. Наиболее высокий показатель в Лобне, Королеве и Железнодорожном – 3,0. Самые низкие значения - в Ногинске, Ступино, Егорьевске и Котельниках – 1,8 - 1,9.

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