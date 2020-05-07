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На волейболиста Спиридонова напали с ножом у банка в Москве

17:08
  • четверг
  • 07 мая 2020

Спортсмен не пострадал

Известный российский волейболист Алексей Спиридонов подвергся нападению со стороны двух неизвестных. Об этом рассказал сам спортсмен.

Инцидент произошел, когда волейболист выходил из банка, расположенного на Киевском шоссе.

"Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, всё в порядке", - приводит его слова РИА Новости.

Волейболист Алексей Спиридонов - чемпион Европы 2013 года.

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