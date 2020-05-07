Собянин объявил о первом этапе снятия ограничений в Москве

Более полумиллиона москвичей смогут вернуться к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Он продлится с 12 по 31 мая 2020 года. Более 500 тысяч жителей столицы смогут вернуться к работе.

"Начиная с 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и строительства. В том числе мы возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и других необходимых городу объектов", - написал в своем блоге столичный градоначальник. Собянин подчеркнул, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима.

Отмечается, что разрешение вернуться на рабочие места касается только тех работников, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. Остальным сотрудникам, которые могут работать дистанционно, надо оставаться дома.

Работники обязаны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки. Более того, масочный режим водится для всех жителей Москвы. Использование масок или респираторов, а также перчаток теперь обязательно в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта – в том числе и в такси. Что касается ресторанов, театров, спортивных сооружений – то их открывать пока рано, уверен мэр столицы.

Собянин особо отметил, что за соблюдением режима будет следить Роспотребнадзор. Если требования соблюдаться не будут, предприятия и строительные площадки будут закрываться.

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