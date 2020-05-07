Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая

С 12 мая возобновят работу промышленные предприятия

В Москве уже с 12 мая начнется первый этап ослабления ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Со следующей недели к работе смогут вернуться предприятия промышленности и строительства. Работники этих сфер должны будут использовать средства индивидуальной защиты, в частности маски и перчатки. Обязательным станет и ношение масок в общественном транспорте, включая такси. Это, по словам Собянина, позволит предотвратить всплеск заболеваемости после снятия ряда ограничений.

В то же время все ранее веденные ограничения на работу общепита, предприятий торговли и сферы услуг сохранятся до 31 мая. До этой же даты будет действовать и режим самоизоляции москвичей.

Сергей Собянин отметил, что количество новых случаев заражения коронавирусом остается на высоком уровне. В целом же ситуация стабилизировалась, а система здравоохранения накопила достаточный запас прочности.

"Чем успешнее будет реализован первый этап смягчения вынужденных ограничений, тем больше вероятность, что через краткое время мы сможем перейти ко второму и последующим этапам. И чем строже мы будем соблюдать установленные требования, чем больше будем беречь и заботиться друг о друге, тем больше у нас будет возможностей организовать нормальную городскую жизнь даже в условиях длительных ограничений", - написал Собянин в блоге на своем сайте.

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