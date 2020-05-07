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Собянин: сеть продаж масок и перчаток будет расширена

16:30
  • четверг
  • 07 мая 2020

В столице станет обязательным ношение масок и перчаток в общественных местах

Масочный и перчаточный режим вводится на столичном общественном транспорте со вторника, 12 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

"Использование масок, респираторов либо других средств защиты органов дыхания, а также перчаток будет обязательным в магазинах, торговых центрах, а также при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси", - сообщил он.

Собянин отметил, что требование к обязательному использованию средств защиты – это шаг к возвращению к нормальной жизни. По словам мэра, когда вновь заработают предприятия, загруженность общественного транспорта вырастет. Как следствие - соблюдать социальное дистанцирование станет сложнее.

"Использование масок и перчаток станет разумной предосторожностью и страховкой от нового всплеска заболеваемости", - отметил мэр.

Он также сообщил о расширении сети продаж перчаток и масок. В частности, их станут продавать на станциях столичного метрополитена.

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