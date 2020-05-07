Собянин рассказал, как будет проходить обучение школьников до 31 мая

Режим самоизоляции в столице продлен

Дистанционное обучение учащихся старших классов в Москве будет продлено до конца мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем персональном сайте.

"Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая с.г. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно после решения Министерства просвещения Российской Федерации", - отметил мэр.

По словам Собянина, для школьников с первого по восьмой класс, а также десятиклассников дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения для повторения ранее пройденного материала. При этом домашнего задания и оценок не будет.

В четверг Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 31 мая. При этом Сс12 мая промышленные предприятия возобновят работу.

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