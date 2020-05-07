Собянин продлил действие рабочих пропусков и проездных

Разовые пропуска, как и раньше – два раза в неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима самоизоляции в столице и разъяснил механизм действия цифровых пропусков. Как отметил градоначальник в своем блоге, порядок оформления остается прежним.

Рабочие пропуска, которые москвичи оформляли ранее, автоматически продлеваются до 31 мая. Тем же гражданам, которым только предстоит выйти на работу 12 мая, со дня ослабления ограничений, надо позаботиться о заблаговременном оформлении документа. К пропуску необходимо привязать номера карт "Тройка", "Стрелка", социальных карт – либо же регистрационный номер автомобиля. Разовые пропуска выдаются, как и раньше, не более двух раз в неделю.

Мэр столицы напомнил также, что неиспользованные билеты на проезд в общественном транспорте Москвы будут компенсированы. Продлить срок действия и обмен проездных документов можно после 31 мая 2020 года. Однако есть одно условие: билет обменяют в том случае, если с 30 марта по 31 мая по ним было совершено не более 15 поездок.

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