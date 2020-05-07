Путин поручил форсировать развитие внутреннего туризма

Перспективы возобновления международных туров пока неясны

Владимир Путин в четверг провёл совещание по развитию транспорта. Рассматривались, в том числе, вопросы защиты здоровья работников и пассажиров в условиях распространения коронавируса, передает "ТВ Центр".

Отрасль, в которой трудятся 4 с половиной миллиона человек, сейчас переживает сложный период. Из-за пандемии резко упали объёмы перевозок - как грузовых, так и пассажирских. Многие компании несут убытки.

Тем не менее, подчеркнул Владимир Путин, транспортные и логистические предприятия продолжают бесперебойную работу, обеспечивая надёжную связь регионов. Правительство уже приняло ряд мер поддержки, которые касаются, главным образом, авиационных компаний. Президент поручил расширить список на оказание помощи, включив в него, в частности, пригородные железнодорожные перевозки и водный транспорт.

Владимир Путин призвал также продумать возможность использования резервов пассажирского комплекса - для развития внутреннего туризма. Перспективы возобновления международных туров пока неясны, тогда как интерес граждан к российским маршрутам по мере снятия санитарных ограничений будет быстро восстанавливаться.

"Нам нужно сформировать развитие внутреннего туризма. Форсировать, точнее сказать, наши возможности на этом направлении при участии, безусловно, транспортных компаний - без этого вообще ничего невозможно сделать, - турагентств, гостиничного бизнеса. Нужно при помощи всех этих направлений формировать привлекательные маршруты, открывать новые направления в нашей стране, куда можно будет удобно добраться и с интересом для людей провести время. Сейчас Правительство готовит общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их - ещё раз подчеркну - в тесном контакте с деловым сообществом", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"