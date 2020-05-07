Трое военных пострадали при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Вертолет выполнял тренировочный полет

Чрезвычайное происшествие на военном аэродроме в Крыму. Вертолет Ми-35, выполнявший учебно-тренировочный полет, совершил жесткую посадку. Госпитализированы трое членов экипажа.

"Члены экипажа (трое военнослужащих) доставлены в медицинское учреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ми-35М - транспортно-боевой вертолет. Он предназначен для уничтожения бронетанковой техники противника, огневой поддержки, высадки десанта и транспортировки грузов. В штабе ЮВО подчеркнули, что 7 мая полет выполнялся без боекомплекта.

На земле разрушений нет. Причины происшествия выясняет комиссия ВВС и ПВО Южного военного округа, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"