Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая

С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

С 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений, введенных в связи эпидемией коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем сайте. При этом глава города подчеркнул, что сам режим ограничений и самоизоляции продлевается до 31 мая.

Начиная с 12 мая, получают возможность вернуться к работе предприятия промышленности и строительной отрасли. Учреждения общественного питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта пока работать не будут.

На объектах торговли и в общественном транспорте вводится масочный и перчаточный режим. За его нарушение установлены штрафы - до пяти тысяч рублей. При этом сохраняются рабочие цифровые пропуска для перемещения по столице, их действие автоматически продлевается до 31 мая. Порядок получения пропусков для иных целей остается прежним. Учебный год в школах завершится выставлением годовых оценок к 15 мая.

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