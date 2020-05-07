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В столице стартует проект "Московский киберспорт"

17:52
  • четверг
  • 07 мая 2020

Проект призван поддержать москвичей в условиях вынужденной самоизоляции

Федерация компьютерного спорта (@esports_msk) и Федерация шахмат (@moschessfed) города при поддержке Департамента спорта города Москвы (@moskomsport) объявляют о старте проекта "Московский киберспорт" (@cybermos_ru). Об этом 7 мая сообщила пресс–служба Москомспорта в своем инстаграм-аккаунте.

Проект призван поддержать москвичей в непростых условиях вынужденной самоизоляции, а также познакомить с новыми видами спорта и приобщить к регулярным занятиям и тренировкам. 

В рамках проекта все турниры будут проводиться в режиме онлайн. Амбассадорами турнира выступят: супергроссмейстер Сергей Карякин, киберблогеры Сергей Карапетян и Сергей Никифоров, дрифт-гонщик Максим Тишенко, дизайнер Анастасия Задорина, телеведущий Андрей Довгопол и гребец-байдарочник Юрий Постригай.

Турниры стартуют 10 мая и продлятся до начала августа. Всего пройдет более 220 открытых турниров по различным компьютерным дисциплинам и шахматам: Asseto Corsa, Counter-Strike:Global Offensive, Dota2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, Starcraft 2, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и даже тетрис. 

Суммарный призовой фонд составит 3 миллиона рублей. Все актуальные новости – на странице турнира  в Инстаграм: @cybermos_ru.

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