ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе

17:47
  • четверг
  • 07 мая 2020

Фигуристка приступит к тренировкам по окончании карантина

Александра Трусова объяснила свой переход в тренерскую группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе личными причинами. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию обратилась к фанатам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Фигуристка попросила болельщиков отнестись к ее решению с пониманием.
Стало известно об уходе Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

В прошлом сезоне Трусова дебютировала во взрослых международных соревнованиях. Александра – первая в истории исполнительница четверных лутца и тулупа у женщин. Фигуристка завоевала две золотые медали этапов Гран-при, однако после ни разу не поднималась выше третьего места.

"Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет. Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко", - написала Трусова.

Спортсменка отметила, что они с новым тренером уже выбрали музыку к новым программам. Тренировки начнутся, как только будут сняты введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз
Тренер Этери Тутберидзе, фигуристка Александра Трусова и хореограф Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.