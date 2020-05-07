Трусова назвала причины ухода от Тутберидзе

Фигуристка приступит к тренировкам по окончании карантина

Александра Трусова объяснила свой переход в тренерскую группу Евгения Плющенко от Этери Тутберидзе личными причинами. Бронзовый призер чемпионата Европы по фигурному катанию обратилась к фанатам на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Фигуристка попросила болельщиков отнестись к ее решению с пониманием.

В прошлом сезоне Трусова дебютировала во взрослых международных соревнованиях. Александра – первая в истории исполнительница четверных лутца и тулупа у женщин. Фигуристка завоевала две золотые медали этапов Гран-при, однако после ни разу не поднималась выше третьего места.

"Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет. Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко", - написала Трусова.

Спортсменка отметила, что они с новым тренером уже выбрали музыку к новым программам. Тренировки начнутся, как только будут сняты введенные из-за эпидемии коронавируса ограничения.

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