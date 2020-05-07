Минздрав поддержал решение Собянина о введении масочного режима

Сценарий ситуации позитивный, считают в ведомстве

Позитивным назвали сценарий по развитию ситуации с коронавирусом в Минздраве России. Глава ведомства Михаил Мурашко поддержал решение мэра Москвы Сергея Собянина о введении "масочного режима" в Москве.

Глава ведомства пояснил: поскольку мы имеем дело с воздушно-капельной инфекцией, маска является барьером для вируса. Ее нужно носить, защищая себя и тех, кто рядом. Министр уверен, что, если удерживать жесткие ограничительные мероприятия, эпидемиологический коэффициент репродукции вируса будет снижаться.

О введении в Москве "масочного режима" Сергей Собянин объявил 7 мая. Мэр столицы заявил, что с 12 мая смогут выйти на работу более полумиллиона работников предприятий. Соответственно, увеличится число пассажиров в транспорте – и это надо каким-то образом компенсировать. Ношение масок и перчаток в транспорте, магазинах и других местах общественного пользования теперь обязательно, напоминает "Интерфакс".

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