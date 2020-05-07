Путин и Трамп обсудили борьбу с COVID-19 и цены на нефть

Президенты США и России говорили по телефону

Владимир Путин и Дональд Трамп назвали конструктивным и содержательным телефонный разговор, состоявшийся 7 мая. Президенты России и США отметили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.

Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Лидеры России и США подчеркнули историческую значимость союзнических отношений, которые связывали народы в годы Второй мировой войны. И подчеркнули, что, следуя этим традициям, и сегодня две страны могли бы многого добиться в решении острых проблем современности, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Лидеры условились наращивать двустороннее сотрудничество и координацию в борьбе с COVID-19. Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

Не обошли вниманием президенты и положение на мировом рынке нефти. Путин и Трамп отметили в этой связи своевременно заключенное – во многом благодаря взаимодействию президентов России и США - новое соглашение "ОПЕК плюс". Оно заработало с 1 мая – и, как заметили в разговоре лидеры, уже повлияло на стабилизацию нефтяных цен.

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