ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Трамп обсудили борьбу с COVID-19 и цены на нефть

18:55
  • четверг
  • 07 мая 2020

Президенты США и России говорили по телефону

Владимир Путин и Дональд Трамп назвали конструктивным и содержательным телефонный разговор, состоявшийся 7 мая. Президенты России и США отметили важность поддержания российско-американского диалога и контактов в различных областях.
Путин провел несколько телефонных разговоров из-за коронавируса

Путин и Трамп обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. Лидеры России и США подчеркнули историческую значимость союзнических отношений, которые связывали народы в годы Второй мировой войны. И подчеркнули, что, следуя этим традициям, и сегодня две страны могли бы многого добиться в решении острых проблем современности, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса. Лидеры условились наращивать двустороннее сотрудничество и координацию в борьбе с COVID-19. Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования.

Не обошли вниманием президенты и положение на мировом рынке нефти. Путин и Трамп отметили в этой связи своевременно заключенное – во многом благодаря взаимодействию президентов России и США - новое соглашение "ОПЕК плюс". Оно заработало с 1 мая – и, как заметили в разговоре лидеры, уже повлияло на стабилизацию нефтяных цен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.