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Около двух тысяч камер следят за соблюдением режима самоизоляции в Подмосковье

22:22
  • четверг
  • 07 мая 2020

Нарушения фиксируются каждый день

Около двух тысяч видеокамер контролируют соблюдение режима самоизоляции в общественных местах в Московской области. Первостепенное внимание - детским и спортивным площадкам, местам отдыха, парковым зонам. Каждый день выявляется более ста нарушений. А в ближайшее время для контроля за исполнением ограничительных мер будут применяться беспилотники. В научном центре имени Жуковского прошли испытания аппаратов, которые ранее использовались для аэрофотосъемки. Теперь они будут помогать при оповещении населения, доставке медикаментов, обеззараживании территорий.

Подробнее - в репортаже Александра Панюшкина

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