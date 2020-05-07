С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

С 12 мая в Москве вводится так называемый масочный режим

Москва с 12 мая начнёт постепенное ослабление ограничений, введённых для противодействия распространению коронавируса. Об этом сообщил Сергей Собянин на своём сайте. Первым шагом станет возобновление работы предприятий промышленности и строительства. В то же время ограничения, действующие в торговле и сфере услуг, спортивной и культурной деятельности, продлены до 31 мая. Так же до конца мая сохранится режим самоизоляции для граждан. С 12 мая жители Москвы будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах и транспорте.

В указ мэра Москвы уже внесены изменения. Появилось дополнительное приложение, где подробно прописаны требования к предприятиям промышленности и строительства, начинающим свою работу с 12 мая. Обязательно ношение масок, перчаток. Социальная дистанция. Выборочно сотрудников будут тестировать на коронавирус. Люди с симптомами ОРВИ до полного выздоровления останутся на больничном. Впрочем, экономике подобная уступка очевидно пойдет на пользу. Мэр отметил, что оживятся тысячи производственных цепочек, и в сегодняшних условиях это очень важно.

"Сегодня мы раскрываем практически полностью потенциал промышленных предприятий. То же касается и строительства. В совокупности - это даст работу полумиллиону человек, которые вынуждены сегодня находится дома. Почему именно эти сферы. Потому что речь идет о замкнутых коллективах производственных, которые могут обеспечить контроль за состоянием своих работников, обеспечить санитарные нормы. И речь идет о замкнутых коллективах, которые не общаются с неопределенным кругом людей, как это может быть в сфере услуг", - отметил Собянин.

Ресторанам, салонам красоты, кинотеатрам и многим другим предприятиям из непроизводственных отраслей придётся ещё потерпеть. Мэр в своём блоге отметил, что открывать их "пока все-таки рано". Временные ограничения продлеваются до 31 мая. То же касается и режима самоизоляции для граждан. До начала лета далеко уйти от дома можно будет только при наличии электронного пропуска. Оформить его нужно и тем, кто с 12 мая выходит на работу. Уже действующие пропуска будут продлены автоматически.

"Давая большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте. Так или иначе увеличится количество людей, которые общаются друг с другом. И это надо каким-то образом компенсировать", - сказал Собянин.

Поэтому с 12 мая - в Москве вводится так называемый масочный и перчаточный режим. Пункт об этом появился в указе мэра.

Подобная мера во многом нужна для безопасности окружающих и за нарушениями будут следить. Штраф за появление в общественных местах без маски и перчаток составит от четырёх до пяти тысяч рублей. К требованиям нужно отнестись ответственно, ведь, как объяснил Сергей Собянин, от всех нас зависит направление развития эпидемиологической ситуации. Пока лучше всего оставаться дома.

"Я принял решение до 1 июля отключение воды - горячей воды - не производить, пока люди находятся на самоизоляции в квартирах, это не делать. Конечно, мы понимаем, что мы не можем остановить подготовку к зиме, подготовку жилищного фонда, но всё-таки приняли решение как можно дальше отсрочить этот период", - сообщил Собянин.

Ещё одно решение столичного мэра касается школ. Ученикам, которым не нужно сдавать экзамены, будут выставлены годовые оценки до 15 мая. Чтобы усвоить программу, ещё две недели онлайн обучение продолжится в режиме свободного посещения. Выпускники девятых и одиннадцатых классов будут учиться до 31 мая. Как, и главное - когда они будут сдавать экзамены - объявит Министерство просвещения.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр".

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