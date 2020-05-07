Министр обороны Италии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19

Министры поговорили по телефону

Российские военные медики завершили гуманитарную миссию в итальянской Ломбардии. Наши специалисты передали местным коллегам из Бергамо два полностью оснащённых терапевтических отделения. Они входили в состав развёрнутого российскими военными полевого госпиталя, передает "ТВ Центр".

Бергамо оказался центром эпидемии в Италии. Более месяца наши врачи и медсёстры в круглосуточном режиме оказывали помощь инфицированным больным. Госпиталь принял на лечение 115 человек. 76 из них уже выздоровели. А специалисты отряда химзащиты провели санитарную обработку множества зданий и площадей в Бергамо, а также соседней Брешии.

Итоги гуманитарной миссии обсудили по телефону министры обороны России и Италии. Лоренцо Гуэрини поблагодарил Сергея Шойгу за своевременную помощь, особо отметив профессионализм, ответственность и самоотверженность российских специалистов.

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