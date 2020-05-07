Макрон выразил признательность французов русскому народу в канун 75-летия Победы

Состоялся телефонный разговор президентов России и Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил дружественные чувства и признательность французов русскому народу по случаю празднования в России 9 мая Дня Победы. Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным состоялся в канун 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса. Лидеры России и Франции подтвердили важность двустороннего сотрудничества на этом направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты затронули также вопрос подготовки видеоконференции "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН. Ее темой станет борьба с пандемией CОVID-19.

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