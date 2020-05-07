ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон выразил признательность французов русскому народу в канун 75-летия Победы

19:43
  • четверг
  • 07 мая 2020

Состоялся телефонный разговор президентов России и Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил дружественные чувства и признательность французов русскому народу по случаю празднования в России 9 мая Дня Победы. Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным состоялся в канун 75-й годовщины победы во Второй мировой войне.
Макрон поблагодарил Путина за помощь в борьбе с коронавирусом

Путин и Макрон по телефону обсудили ситуацию с противодействием распространению коронавируса. Лидеры России и Франции подтвердили важность двустороннего сотрудничества на этом направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты затронули также вопрос подготовки видеоконференции "пятерки" стран - постоянных членов Совбеза ООН. Ее темой станет борьба с пандемией CОVID-19.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон и Владимир Путин
Эммануэль Макрон и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.