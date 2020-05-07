Предприятиям грозят крупные штрафы за отсутствие масок у сотрудников

Наказание намного строже, чем для физлиц

Московские предприятия, которые начнут работать с 12 мая, должны строго соблюдать санитарные нормы. Штрафовать за отсутствие масок и перчаток будут не только сотрудников, но и работодателей, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

"Протоколы об административной ответственности за несоблюдение масочного и перчаточного режима могут быть составлены как в отношении физического лица, так и в отношении организаций, которые не обеспечивают санитарный режим сотрудников. Эти правонарушения регламентируются федеральным и московским кодексами об административных правонарушениях", - цитирует Данчикова ТАСС.

Начальник Главконтроля подчеркнул, что для юридических лиц штрафы кратно выше, чем для физлиц. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Данчиков подчеркнул, что за повторное нарушение работодателю грозит штраф до 1 миллиона рублей. Кроме того, деятельность предприятия может быть приостановлена на 90 суток.

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