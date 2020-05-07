На участие в акции "Бессмертный полк онлайн" подано около 2 млн заявок

Акция пройдет в День Победы

В День Победы граждане нашей страны по традиции почтят память своих родных в ходе акции "Бессмертный полк". Из-за пандемии она пройдёт в непривычном формате - в виде виртуального шествия, передает "ТВ Центр".

Любой человек, который захочет принять участие в акции, может отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт. Девятого мая изображения появятся более чем на 200 медиаэкранах Москвы. А еще их будет транслировать online-кинотеатр и портал "Бессмертного полка России". Заявок уже поступило почти 2 миллиона. И с каждым днём их количество растёт. Также портреты павших героев Великой Отечественной войны 9 мая можно будет поставить в окна домов.

Около тысячи музыкантов дистанционно исполнят песню "День Победы". 37 хоровых коллективов из 22 регионов России и 314 молодых исполнителей из более чем 50 городов уже сделали свои записи. Их объединят в одну, которая и станет аккомпанементом для солистов - участников Молодёжной оперной программы Большого театра под управлением Юрия Башмета.

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