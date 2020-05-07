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Мишустин провел совещание с кабмином

20:41
  • четверг
  • 07 мая 2020

Обсудили пакет мер поддержки экономики

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с членами правительства. В формате видеоконференции участники обсудили пакет мер поддержки российской экономики. Они направлены на восстановление нормального ритма ее работы после поэтапного снятия ограничений, сообщили в пресс-службе кабмина.
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30 апреля стало известно, что у премьер-министра России официально подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Как сообщалось, Михаил Мишустин находится на самоизоляции. На днях Владимир Путин сообщил, что премьер принимает активное участие во всех текущих государственных делах и постоянно поддерживает связь с президентом.

Пресс-служба правительства 7 мая сообщила, что Мишустин  еще продолжает лечение. Председатель правительства находится в одном из государственных медучреждений.

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