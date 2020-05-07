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Зеленский назначил Саакашвили главным по реформам на Украине

21:02
  • четверг
  • 07 мая 2020

Киев ловко обошел протесты Тбилиси

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ Украины. Комитет входит в состав Национального совета реформ при президенте.
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Указ о назначении Саакашвили подписал президент Украины Владимир Зеленский. Таким образом, власти Незалежной нашли способ обойти протесты официального Тбилиси. Грузинские власти выражали резкое недовольство намерением Киева назначить Саакашвили, которого в Грузии считают преступником, вице-премьером по реформам.

Как сообщается на официальном сайте президента Украины 7 мая, Саакашвили назначили и заместителя. Эту должность займет президент холдинга Internet Invest Group, интернет-компаний Imena.ua и Mirohost Александр Ольшанский, передает "Интерфакс".

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