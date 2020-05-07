Собянин снял с 12 мая ограничения на работу строительных и промпредприятий

После снятия ограничений с предприятий промышленности и строительства на работу вернутся 500 тысяч человек

С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия столицы. В результате принятых мэром Москвы Сергеем Собяниным мер на предприятия промышленности Москвы вернутся порядка 200 тысяч работников. Всего в результате снятия ограничений с предприятий промышленности и строительства на работу вернутся 500 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина с 12 мая в столице, смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена. Только на промышленные предприятия города вновь вернуться смогут порядка 200 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается в тексте, в период ограничений лишь 350 из 720 промышленных предприятий Москвы продолжали свою работу. "Это ОПК, пищевая и фармацевтическая отрасли, производители медицинского оборудования, стройматериалов для больниц, антисептиков, масок и других товаров, которые помогают бороться с распространением эпидемии. Поэтапное восстановление деятельности остальных предприятий начнется с 12 мая", - поясняется в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, слова которого приводит пресс-служба, что очень важно, чтобы люди не теряли источник дохода, а экономика столицы могла как можно быстрее восстановиться.

"И мы понимаем, что предприятия, которые могут хотя бы частично вести свою деятельность в режиме самоизоляции, стараются адаптироваться к текущим условиям. Однако далеко не все производства могут продолжать работу в удаленном режиме. Поэтому мы совместно с производствами, которые остановить невозможно (в первую очередь, это производство средств защиты, медицинских товаров, а также пищевая промышленность), разработали план поэтапного восстановления. На протяжении последних двух недель были выработаны меры безопасности, которые необходимо внедрить на каждом производстве для защиты здоровья сотрудников, и сегодня промышленность столицы готова к работе", - пояснил он.

В сообщении подчеркивается, что все предприятия промышленной отрасли Москвы обязаны до 31 мая провести тестирование на коронавирус не менее 10% работников и с 1 июня проводить такой объем тестов каждые 15 дней. Кроме того, в тех организациях, где социальную дистанцию между стационарными рабочими местами обеспечить нельзя, должны быть установлены разделительные перегородки.

"Для соблюдения мер безопасности все сотрудники должны носить перчатки и маски, использовать антисептики для рук. Предприятия также должны обеспечить социальную дистанцию между работниками и контролировать состояние их здоровья. Часть правил уже знакома тем, кто не прекращал свою деятельность на период пандемии. В таком режиме они работают уже больше месяца", - сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в блоге на своем персональном сайте отметил, что работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. На рабочие места могут вернуться только те работники, присутствие которых в цехах, офисах и на стройплощадках необходимо по технологическим причинам. Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

При этом он отметил, что на работу не должны выходить работники, страдающие хроническими заболеваниями, и беременные женщины. Категорически не допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Выходя на работу после перенесенного заболевания, работник должен предоставить листок нетрудоспособности или справку от врача.

В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие рабочие места сотрудников. На рабочих местах сотрудники должны использовать средства индивидуальной защиты – маски, респираторы и перчатки (за исключением случаев работы в обособленных помещениях без присутствия иных лиц).

Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование своих сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции.

При несоблюдении этих требований предприятия и строительные площадки будут закрываться. Контроль соблюдения санитарных требований будет обеспечивать Роспотребнадзор.

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