Боксеры Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца"

Почему спортсмены попали в эту базу?

Бывший президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Нацсовета при президенте. Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский. Пока непонятно, что будет делать непотопляемый реформатор на новом посту. Но сегодня на Украине говорят о другом. Двум самым успешным боксерам стало опасно оставаться на родине.

Подробнее - в репортаже Ольги Оксенич

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