ФАС усмотрела картельный сговор в росте цен на лимоны и сахар

Оснований для такого повышения нет, считают в службе

Резкий рост цен на лимоны может быть результатом картельного сговора. Такие же подозрения появились у Федеральной антимонопольной службы и в отношении цен на сахар. В ФАС считают, что сейчас оснований для такого значительного повышения нет.

"Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами", - говорится в сообщении ведомства.

Территориальные подразделения службы проводят проверки на предмет выявления картельных соглашений. А с крупными торговыми сетями проведена профилактическая работа. Снижение цен на лимоны, заверяют в ФАС, ожидается в первой половине мая.

ФАС также не видит объективных экономических причин для роста цен на сахар. Сейчас идет расследование по признакам картельного сговора. В службе подчеркивают, что рынок сахара профицитен и не должен зависеть от изменения курса валют, передает ТАСС.

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