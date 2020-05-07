Число жертв COVID-19 в Москве перевалило за 950

Выписаны из больниц более 9 тысяч пациентов

По последним данным, в Москве за сутки скончался 51 пациент с подтвержденным COVID-19. Общее число жертв коронавируса в столице достигло 956 человек. Столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом подвел итоги дня 7 мая.

"В Москве скончался 51 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщил представитель штаба.

Всего в столице за время пандемии выявлено 92 тысячи 676 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 9 тысяч 227 пациентов, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"