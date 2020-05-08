Вирусолог напомнил об опасности заразиться COVID-19 через волосы

Коронавирус может держаться на голове до трех суток, предупредил он

Россиянам напомнили о способе заразиться коронавирусом через волосы. COVID-19 может держаться на них несколько суток, предупредил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. Чтобы избежать потенциального заражения, он посоветовал носить головной убор.

"Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой", - пояснил Альтштейн.

В интервью "Пятому каналу" он напомнил о важности соблюдать социальную дистанцию и носить маски жителям тех регионов, где еще не ввели строгие ограничительные меры.

"Когда человек гуляет, находится на воздухе, может встретиться с другими людьми, то нужны маски, либо, если он находится в месте, где людей немного, то достаточно дистанцироваться от человека на несколько метров", - сказал вирусолог.

Ранее в разговоре с АГН "Москва" врач Анфиса Лепехова призвала россиян чаще мыть голову и больше времени проводить на балконе или у окна в период самоизоляции. Она объяснила, что стресс из-за за работы и недостаток свежего воздуха могут привести к ухудшению состояния волос и их выпадению.

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