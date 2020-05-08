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Российские регионы оказались на грани засухи

08:23
  • пятница
  • 08 мая 2020

В апреле выпало слишком мало осадков

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах  страны сформировались условия для почвенной засухи. Это создает угрозу для урожаев. 
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За апрель в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской и Белгородской областях выпало всего 35% осадков от нормы. В Астраханской области этот показатель составил 26%, в Крыму - 25%. В Краснодарском крае осадков выпало на 42% меньше, чем обычно.

По словам Романа Вильфанда, дефицит влаги особенно заметен в Южном федеральном округе, который и без того отличается повышенной засушливостью. Возникают условия для почвенной засухи, предупредил эксперт.

"Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий", - цитирует Вильфанда ТАСС

При этом синоптик допустил, что дождливый май может исправить ситуацию с урожаем. 

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