Российские регионы оказались на грани засухи

В апреле выпало слишком мало осадков

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в некоторых регионах страны сформировались условия для почвенной засухи. Это создает угрозу для урожаев.

За апрель в Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Липецкой, Курской и Белгородской областях выпало всего 35% осадков от нормы. В Астраханской области этот показатель составил 26%, в Крыму - 25%. В Краснодарском крае осадков выпало на 42% меньше, чем обычно.

По словам Романа Вильфанда, дефицит влаги особенно заметен в Южном федеральном округе, который и без того отличается повышенной засушливостью. Возникают условия для почвенной засухи, предупредил эксперт.

"Ведь речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются. Это фактор настораживающий", - цитирует Вильфанда ТАСС.

При этом синоптик допустил, что дождливый май может исправить ситуацию с урожаем.

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