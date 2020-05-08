Почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

У мошенников в арсенале целый запас преступных схем

Эксперт объяснил, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе и лучше забирать с собой.

Ими могут воспользоваться мошенники, чтобы похитить деньги покупателя или торговой точки, рассказал председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета СКР Иван Соловьев.

Особенно это касается тех, кто покупает товары за наличные деньги. Злоумышленник может, например, подобрать чек, снять защиту с товара и вынести его из торгового. На следующий день мошенник вернет "покупку" магазину и получит за нее деньги.

Оплата картой более защищена, но и тут есть риск потерять свои средства. Указанных на чеке данных достаточно, чтобы злоумышленник нашел ваш аккаунт в социальных сетях, номера телефона и машины. Этих данных ему будет достаточно, чтобы совершить, например, "звонок из банка" или ограбить квартиру.

Поэтому при покупке товаров чеки следует либо забрать его с собой, либо разорвать, пишет "Прайм". Чеки от крупных покупок лучше хранить в течение отведенного для возврата товара времени.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"