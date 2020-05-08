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Трамп заявил об отправке в Россию аппаратов ИВЛ

08:24
  • пятница
  • 08 мая 2020

В самих США почти 1,3 миллиона заболевших

Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил направить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких. Российский президент, со слов хозяина Белого дома, на помощь согласился.

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Трамп рассказал, что США, которые являются лидером по количеству зараженных и умерших от COVID-19, помогают многим странам. Россия, по его словам, тоже оказалась под ударом коронавируса и "переживает трудные времена".

"Я предложил, если им нужно, у нас много аппаратов ИВЛ, если им нужны аппараты ИВЛ, мы бы с радостью отправили некоторое их количество. И мы сделаем это. В подходящий момент мы направим", - сказал Трамп.

Кремль слова Трампа пока не прокомментировал.

В России, по данным на утро 7 мая, подтверждено 177160 случаев заражения коронавирусом. Скончались уже 1625 пациентов. Более 23,8 тысячи человек выздоровели.

В США число зараженных приблизилось к 1,3 миллиона. Скончались почти 77 тысяч человек. Выздоровели 217250 пациентов.

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