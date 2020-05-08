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Российские военные покидают Италию

08:51
  • пятница
  • 08 мая 2020

Они помогли медикам в борьбе с COVID-19

Россия начала вывод военных специалистов из Италии, которые участвовали в борьбе с коронавирусом.
Российским медикам доверили самых сложных пациентов в итальянском Бергамо

8 мая два рейса Ил-76 доставят на родину около 20 военнослужащих и четыре единицы специальной техники, сообщили в Минобороны России. Первая колонна со специальной техникой уже совершает марш на аэродром Виллафранка города Вероны, передает ТАСС.

Начиная с 22 марта в Италию прибыли 15 самолетов ВКС с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Совместно с итальянскими специалистами российские военные провели ряд противокоронавирусных мер. Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини поблагодарил своего российского коллегу Сергея Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19 и заявил о готовности к ответным шагам.

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