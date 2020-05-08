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Депутаты решили ограничить рабочий день на удаленке

09:00
  • пятница
  • 08 мая 2020

Права офисных и надомных сотрудников уравняют

В Госдуме озаботились условиями труда россиян в удаленном режиме. Депутаты предложили внести в Трудовой кодекс поправки, регулирующие продолжительность рабочего дня. Он не должен превышать восьми часов.

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Существующие нормы, регулирующие надомную работу, были написаны еще в советское время "для вяжущих носки бабушек" и безнадежно устарели, говорит первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев. Одна из проблем – ненормированность рабочего дня. Многие работодатели посчитали удаленку привилегией для сотрудников и потому позволяют себе давать им поручения в любое время дня и ночи.

"Поэтому в Трудовом кодексе также должны появиться определенные ограничения, которые не позволят задействовать работника в его личное время. А если подобное происходит, то это должно оплачиваться как сверхурочные. Кроме того, если сегодня Трудовой кодекс исполнять буквально, то работнику, чтобы подписать те или иные документы, обязательно нужно прибыть в офис и с ними ознакомиться. Однако это нивелирует само понятие об удаленной работе", - отметил Исаев в интервью газете "Известия".

Поправки могут быть рассмотрены уже в весеннюю сессию. В Министерстве труда согласны с тем, что нормы трудового законодательства необходимо пересматривать. Сейчас вопросы организации рабочего процесса на удаленке решаются самими работниками и работодателями. Однако по мере распространения такой формы работы это потребует более четкого законодательного регулирования.

Другие фракции в Госдуме идею поддерживают. По словам депутата от КПРФ Валентина Шурчанова, сотрудники на удаленке должны иметь те же права, что и работающие в офисе. Он обратил внимание, что дистанционный режим работы позволяет сэкономить на аренде офисов и электричестве.

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