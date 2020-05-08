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"Давайте без критики": сын Газманова показал фото с резиновой женщиной

08:58
  • пятница
  • 08 мая 2020

Музыкант ответил на вопрос о своей личной жизни

Певец Родион Газманов, сын артиста Олега Газманова, ответил поклонникам на вопросы о своей личной жизни. По его словам, некоторые люди так заинтересованы узнать подробности, что даже "кушать не могут".

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38-летний музыкант не выдержал потока вопросов со стороны фанатов и опубликовал в соцсети фотографию, где он сидит в обнимку с резиновой куклой у бассейна.

"Удовлетворяя любопытство особо настойчивых, рассказываю и даже показываю: личная жизнь у меня — разная! И, девчонки, давайте без жесткой критики, я и так знаю, что с помадой барышня переборщила!" — написал Газманов-младший в инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rodion Gazmanov (@rodder13) on

Народу пришелся по вкусу юмор певца. Фанаты оставили массу ироничных комментариев.

- Девица прям скажем, огонь. Главное, чтоб не сдулась.

- Не только с помадой, но и цвет волос не айс, и, вообще, она какая-то грустнявая.

- Если будут спрашивать и донимать: когда женишься, отвечай: летом! Но не уточняй, какого года.

- Да бог с ней, с помадой, самое главное, что безропотно сносит Ваши взгляды на сторону. Дамский угодник флиртует с милой хохотушкой, а своя-то губы надула, но молчит! Золото, а не женщина!

Видео: Родион Газманов о скандале из-за машины

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