"Давайте без критики": сын Газманова показал фото с резиновой женщиной

Музыкант ответил на вопрос о своей личной жизни
Певец Родион Газманов, сын артиста Олега Газманова, ответил поклонникам на вопросы о своей личной жизни. По его словам, некоторые люди так заинтересованы узнать подробности, что даже "кушать не могут".
38-летний музыкант не выдержал потока вопросов со стороны фанатов и опубликовал в соцсети фотографию, где он сидит в обнимку с резиновой куклой у бассейна.
"Удовлетворяя любопытство особо настойчивых, рассказываю и даже показываю: личная жизнь у меня — разная! И, девчонки, давайте без жесткой критики, я и так знаю, что с помадой барышня переборщила!" — написал Газманов-младший в инстаграме.
Народу пришелся по вкусу юмор певца. Фанаты оставили массу ироничных комментариев.
- Девица прям скажем, огонь. Главное, чтоб не сдулась.
- Не только с помадой, но и цвет волос не айс, и, вообще, она какая-то грустнявая.
- Если будут спрашивать и донимать: когда женишься, отвечай: летом! Но не уточняй, какого года.
- Да бог с ней, с помадой, самое главное, что безропотно сносит Ваши взгляды на сторону. Дамский угодник флиртует с милой хохотушкой, а своя-то губы надула, но молчит! Золото, а не женщина!
Видео: Родион Газманов о скандале из-за машиныВсе самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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