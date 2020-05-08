Найдена неожиданная связь между течением COVID-19 и местом рождения

Пациенты по-разному ощущают симптомы болезни

Ученые Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ) выдвинули предположение о том, что жители российских регионов по-разному переносят болезни, в том числе COVID-19.

Исследователи проанализировали состоянии военнослужащих, у которых выявили пневмонию на территории Дальневосточного федерального округа. У молодых людей наблюдались одни и те же симптомы заболевания: повышение температуры тела, озноб, боль в мышцах и костях, заложенность носа, кашель и т.д. Все пациенты провели в стационаре одинаковое число дней. Рентгеновские снимки, измерение частоты дыхательных движений и количества кислорода в крови - все объективные данные течения болезни тоже оказались идентичными.

Но когда пациентов попросили оценить свое состояние по 10-балльной шкале, оказалось, что выраженность симптомов у них разная. Военнослужащие, которые проживают в европейской части России, тяжелее переносили болезнь. Более сносно свое состояние оценивали призывники из Уральского и Сибирского федеральных округов. Меньше всего на симптомы пневмонии жаловались жители Дальневосточного федерального округа.

Ученые сделали вывод, что место рождения человека влияет на его ощущения при болезни. По их мнению, это объясняет, почему некоторые граждане с симптомами COVID-19 обращаются к врачу своевременно, а некоторые тянут до тех пор, пока болезнь не поражает их легкие. Своевременность, как показало исследование, является понятием субъективным.

Терапевт Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Роман Комнов заявил, что субъективные ощущения пациентов при вирусных заболеваниях во многом зависят от психотипа, который, в свою очередь, может соотноситься с национальностью и местом рождения.

"Конечно, нельзя утверждать, что все скандинавы спокойные и сдержанные, а южане взрывные. Однако некая тенденция зависимости темперамента от места проживания есть. Северянам свойственно спокойствие, а южанам - некая экзальтированность. Поэтому приведенный в исследовании факт того, что европейцы больше жалуются, а сибиряки - меньше, вполне вероятен в силу особенностей характера человека", - цитируют Комнова "Известия".

Между тем врач-пульмонолог клиники "Рассвет" Василий Штабницкий предположил, что сибиряки просто привыкли меньше жаловаться, чем европейцы. "Это не характеризует их ни с плохой, ни с хорошей точки зрения, а просто показывает особенности жизни в разных регионах. Также вполне возможно, что пациенты чувствуют симптомы одинаково, но в беседе с врачом кто-то преуменьшает выраженность симптомов, а кто-то преувеличивает", - заявил Штабницкий.

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