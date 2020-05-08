ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Если вы сильно чихнули": специалист рассказал о правилах ношения маски весной

09:33
  • пятница
  • 08 мая 2020

Как не навредить собственному здоровью

Врач рассказал о правилах ношения маски весной и во время майских гроз.

Сейчас погода стоит такая, что в любой момент может пойти дождь, а защитная маска намокнуть. Ее ношение в таких условиях становится не только затруднительным, но и опасным, поскольку влага способствует распространению микробов, объяснил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами", - рассказал специалист.

Поэтому, выходя из дома в мае, нужно носить с собой запасную маску. Если смены под рукой не оказалось, то мокрую маску лучше снять и идти по улице без нее.

Жемчугов предупредил, что не надо пытаться высушить намокшую одноразовую маску – ее нужно выбросить. Повторно можно использовать многоразовые маски и повязки из медицинской марли. Перед использованием их нужно прогладить утюгом.

В Москве и Подмосковье с 12 мая вводится "масочный режим". Все граждане обязаны надевать маски и перчатки в общественных местах и на транспорте.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Девушка в маске
Девушка в маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.