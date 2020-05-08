"Если вы сильно чихнули": специалист рассказал о правилах ношения маски весной

Как не навредить собственному здоровью

Врач рассказал о правилах ношения маски весной и во время майских гроз.

Сейчас погода стоит такая, что в любой момент может пойти дождь, а защитная маска намокнуть. Ее ношение в таких условиях становится не только затруднительным, но и опасным, поскольку влага способствует распространению микробов, объяснил специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью радио Sputnik.

"Если маска намокла или вы сильно чихнули, то лучше надеть другую. Нет смысла ходить и самому дышать своими вирусами", - рассказал специалист.

Поэтому, выходя из дома в мае, нужно носить с собой запасную маску. Если смены под рукой не оказалось, то мокрую маску лучше снять и идти по улице без нее.

Жемчугов предупредил, что не надо пытаться высушить намокшую одноразовую маску – ее нужно выбросить. Повторно можно использовать многоразовые маски и повязки из медицинской марли. Перед использованием их нужно прогладить утюгом.

В Москве и Подмосковье с 12 мая вводится "масочный режим". Все граждане обязаны надевать маски и перчатки в общественных местах и на транспорте.

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