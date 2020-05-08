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Трамп предложил лишить премий журналистов за статьи о России

09:30
  • пятница
  • 08 мая 2020

Президент США назвал сотрудников СМИ жуликами

Президент США Дональд Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии у журналистов, которые получили награды за статьи о России.

По мнению американского лидера, оргкомитет Пулитцеровской премии "будет опозорен", пока не отзовет награды. Трамп убежден, что журналисты получили награды за "лживые новости".

"И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики... нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии. Потому что они все переврали",— сказал Трамп на встрече с губернатором Техаса (цитата по ТАСС).

4 мая премией Пулитцера были отмечены публикации The New York Times о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы. В МИД России ранее неоднократно называли ложной информацию американской газеты.

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