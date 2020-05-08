ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России

09:36
  • пятница
  • 08 мая 2020

Его может и не быть

Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть. Рост числа выявленных случаев последнюю неделю связан в основном с количеством тестов, а не заболеваемостью. Такой прогноз дал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

По его словам, это подтверждает количество госпитализированных, которое в последние пять день не растет. В основных больницах количество пациентов меньше, чем было несколько недель назад, сказал Безносенко РБК.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает, что принятые в России карантинные меры позволили избежать взрывного роста количества больных на первом этапе эпидемии. В тоже время, говорить о зависимости самоизоляции и характера эпидемии сложно. По мнению Чепурнова, главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших Он надеется, что это произойдет уже в конце мая - начале июня.

Накануне свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом дали в Минздраве. По мнению заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний ведомства Владимира Чуланова, это произойдет в ближайшие недели-две. После этого наступит стабилизация заболеваемости и начнется постепенно снижение. Чуланов отметил, что сначала пик наступит в Москве, а позднее и в других регионах.

По данным на утро 8 мая, в России выявлено 177160 случаев заражения CОVID-19. 23803 человек выздоровели, 1625 скончались, напоминает Газета.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
Меры по предотвращению распространения коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.