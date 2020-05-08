Спрогнозированы возможные сценарии пика коронавируса в России

Его может и не быть

Выраженного пика эпидемии коронавируса в России может не быть. Рост числа выявленных случаев последнюю неделю связан в основном с количеством тестов, а не заболеваемостью. Такой прогноз дал врач-инфекционист Валерий Безносенко.

По его словам, это подтверждает количество госпитализированных, которое в последние пять день не растет. В основных больницах количество пациентов меньше, чем было несколько недель назад, сказал Безносенко РБК.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов полагает, что принятые в России карантинные меры позволили избежать взрывного роста количества больных на первом этапе эпидемии. В тоже время, говорить о зависимости самоизоляции и характера эпидемии сложно. По мнению Чепурнова, главным является момент, когда количество выздоровевших начнет превышать количество заболевших Он надеется, что это произойдет уже в конце мая - начале июня.

Накануне свой прогноз по пику заболеваемости коронавирусом дали в Минздраве. По мнению заместителя директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний ведомства Владимира Чуланова, это произойдет в ближайшие недели-две. После этого наступит стабилизация заболеваемости и начнется постепенно снижение. Чуланов отметил, что сначала пик наступит в Москве, а позднее и в других регионах.

По данным на утро 8 мая, в России выявлено 177160 случаев заражения CОVID-19. 23803 человек выздоровели, 1625 скончались, напоминает Газета.ру.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"