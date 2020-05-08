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Брухунова объяснила отсутствие обручального кольца на пальце

09:53
  • пятница
  • 08 мая 2020

Она привела в пример своего отца

Татьяна Брухунова, помощница юмориста Евгения Петросяна, заявила, что ношение обручального кольца - это устаревшая традиция, которая никак не влияет на отношения между супругами. 
Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе

По данным СМИ, 31-летняя Брухунова и 74-летний Петросян поженились в декабре прошлого года. Пара предпочитает не комментировать эту информацию. 

Брухунова довольно болезненно реагирует на попытки интернет-пользователей узнать подробности ее личной жизни. Недавно, например, ее спросили, почему она не носит обручальное кольцо. "Мне никогда не понять, - гневно ответила помощница Петросяна, - какое дело постороннему человеку до кольца, ребенка или еще чего". 

Однако вскоре Брухунова сменила гнев на милость и выразила свое мнение о ношении обручального кольца. "Боюсь, что в наше время - это атавизм. Мой папа тоже не носил, потому что работал физическим трудом. И это не помешало им прожить с мамой 34 года в браке до дня его смерти", - рассказала она. 

Напомним, Татьяна Брухунова переехала в Москву из Тулы. Сначала она занималась сайтом Елены Степаненко, а потом стала ассистентом Петросяна. Слухи о ее романе с артистом появились летом 2018 года. Тогда начался бракоразводный процесс юмориста со Степаненко.

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