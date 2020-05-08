Опубликованы архивные кадры послевоенной Москвы

Как столица праздновала победу и возвращалась к жизни
На онлайн-платформе #Москвастобой создали виртуальную галерею послевоенной столицы из оцифрованных архивных фотографий.
Их опубликовали в преддверии 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
"Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих испытаний", - рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На снимках изображены Парад Победы на Красной площади в 1945 году, встреча воинов на Белорусском вокзале, выступление на Манежной площади музыкантов Большого государственного симфонического оркестра, салют над Кремлем, первая лекция в МГУ после войны и другие сюжеты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"