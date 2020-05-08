Опубликованы архивные кадры послевоенной Москвы

Как столица праздновала победу и возвращалась к жизни

На онлайн-платформе #Москвастобой создали виртуальную галерею послевоенной столицы из оцифрованных архивных фотографий.

Их опубликовали в преддверии 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

"Архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих испытаний", - рассказала ТАСС заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На снимках изображены Парад Победы на Красной площади в 1945 году, встреча воинов на Белорусском вокзале, выступление на Манежной площади музыкантов Большого государственного симфонического оркестра, салют над Кремлем, первая лекция в МГУ после войны и другие сюжеты.

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