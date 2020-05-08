В Мосгордуме отметили, что цифровые пропуска для поездок на работу продлят до 31 мая автоматически

Режим самоизоляции и пропускная система сохраняются

Рабочие пропуска в столице будут автоматически продлены до 31 мая, сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко. Он отметил, что в случае изменения каких-то параметров, пропуска нужно актуализировать.

Все новые правила вводятся в дополнение к старым, а не заменяют их, добавил депутат.

До 31 мая в городе запрещено проведение массовых мероприятий, закрыты магазины (за исключением тех, где продаются товары первой необходимости), кафе, салоны красоты и другие подобные учреждения. Продолжает действовать и пропускная система.

Порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним: их можно получить дважды в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтерской деятельности - ежедневно.

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