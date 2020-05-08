ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичи с иммунитетом к COVID-19 станут социальными волонтерами

10:02
  • пятница
  • 08 мая 2020

Желающих уже почти три сотни

Москвичи, которые переболели коронавирусом, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

Перенесшие COVID-19 волонтеры пройдут специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера". В свою очередь руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова рассказала, что добровольцы будут подключаться на финальном этапе доставки медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных.

Жители Москвы, которые уже переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Волонтеры
Волонтеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.