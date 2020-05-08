Москвичи с иммунитетом к COVID-19 станут социальными волонтерами

Желающих уже почти три сотни

Москвичи, которые переболели коронавирусом, могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. По ее словам, инициативу присоединиться к команде социальных помощников проявили уже 276 человек.

Перенесшие COVID-19 волонтеры пройдут специальное дистанционное обучение в центре "Моя карьера". В свою очередь руководитель колл-центра по вопросам донорства плазмы Москвы Екатерина Кузнецова рассказала, что добровольцы будут подключаться на финальном этапе доставки медикаментов, продуктов и товаров первой необходимости - от подъезда до квартиры, а также помогать болеющим хозяевам с выгулом домашних животных.

Жители Москвы, которые уже переболели коронавирусом, могут стать донорами плазмы. Врачи отмечают, что те пациенты, которым показано переливание плазмы, после процедуры быстрее идут на поправку. Доноры крови с антителами на COVID-19 будут получать стимулирующие выплаты в размере до 5 тысяч рублей.

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