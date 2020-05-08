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Голикова предложила обеспечить многодетные семьи масками и компьютерами

10:06
  • пятница
  • 08 мая 2020

До 15 мая власти решат, нужна ли им дополнительная помощь

В России из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) задумались о дополнительной поддержке многодетных семей и семей, члены которых являются инвалидами (дети или взрослые).
Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

Вице-премьер России Татьяна Голикова по итогам заседания Совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере поручила Минтруду и Минфину до 15 мая подумать о целесообразности предоставления новых мер поддержки семьям в период эпидемии.

Речь идет о предоставлении многодетным семьям масок, продуктов, а также "электронных и других устройств для поддержки обучения детей в дистанционном режиме". "Интерфакс" со ссылкой на текст поручений передает, что власти предлагают оценить возможность оказания помощи не по месту прописки, а по месту фактического пребывания.

Также будет рассмотрен вопрос о дополнительной поддержке семей с детьми, если кто-то из родителей потерял работу или если доход семьи на одного человека упал ниже прожиточного минимума.

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