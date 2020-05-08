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"Чувствую себя лучше, чем выгляжу": Губин высказался о возвращении на сцену

10:29
  • пятница
  • 08 мая 2020

Он работает над новыми композициями

46-летний певец Андрей Губин, который в последние годы не появляется на публике, рассказал о самочувствии и раскрыл свои творческие планы. 
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Недавно Губин навестил своих друзей в подмосковном поселке. Композитор и певица Ульяна Каракоз опубликовала в Instagram фотографию с Губиным. "Наконец Андрюша до нас добрался! Хорошо провели время!" - написала она.

Подобные кадры с артистом-затворником считаются большой редкостью. Фанаты поблагодарили Каракоз за то, что она дала им возможность увидеть музыканта. Некоторым интернет-пользователям показалось, что Андрей Губин выглядит постаревшим и уставшим. 

"Да я страшный как черт, но все же я из тех, кто за неделю проезжает на велосипеде 100 км, - заявил Губин starhit.ru. - Когда будете делать столько же, вам придет мысль, что со мной все не так уж и плохо. К тому же на фото уставший - с пяти утра на ногах, бессонница. В общем чувствую себя лучше, чем выгляжу. Стараюсь больше заниматься спортом, чтобы тестировать свое состояние". 

Андрей Губин рассказал, что сейчас он работает над новыми композициями. О гастролях пока не думает. Артист мечтает уехать на море, но а пока довольствуется поездками за город по рабочим вопросам. 

"Даже если я буду горбатый и хромой, смогу сделать такой музыкальный номер, что стыдно не будет и дети от страха не заплачут", - заявил артист. 

Ранее композитор Тарас Ващишын, который сотрудничает с Губиным, намекнул на возвращение музыканта на сцену. 

Напомним, что Губин не выступает уже около 15 лет. Он ведет уединенный образ жизни. Насколько известно, у него нет ни жены, ни детей. По слухам, артист страдает от заболевания нервной системы, вызванного бессонницей и стрессом. 

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